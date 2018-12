La vittoria dei mediatori sulla manovra gialloverde e le proteste in Ungheria

Rugby Frascati Union 1949 (serie B) - Girini : «Pesante vittoria dei nostri ragazzi a Messina» : Roma – La serie B del Rugby Frascati Union 1949 ha chiuso l’anno col botto. Nell’ultimo match ufficiale del 2018 i ragazzi allenati da Luca Corona e Claudio Girini hanno sbancato il difficile campo del Messina con un perentorio 17-3, sfoderando un’ottima prestazione. «Una vittoria molto pesante – commenta Girini – Quello è tradizionalmente un campo difficile e il Messina presenta spesso formazioni molto agguerrite soprattutto in casa. I ...

NBA – Ben Simmons in tripla doppia nel successo dei Sixers sui Cavs : vittoria per i Nets sugli Hawks : Ben Simmons firma una tripla doppia nel successo dei Sixers sui Cavs: D’Angelo Russell si mette in luce nella vittoria dei Nets sugli Hawks Per la gioia dei fan europei, lo spettacolo NBA va in scena con ben due gare programmate in prima serata. Nella prima sfida i Brooklyn Nets superano gli Atlanta Hawks per 144-127. La franchigia newyorkese si gode l’ottima prova di D’Angelo Russell da 32 punti, 7 assist e 6 rimbalzi. Negli Hawks in ...

Walter Nudo/ "Tante cose sono cambiate dalla vittoria all'Isola dei Famosi. Non smetto di sognare" - Verissimo - : Walter Nudo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: la vittoria al Grande Fratello Vip e la nuova vita dopo l'uscita dal reality.

Torino-Juventus - in arrivo la vittoria numero 15 dei bianconeri. Roma-Genoa - ultima chiamata per Di Francesco : l’esonero è a 3 - 50 su Sisal Matchpoint : Il Derby della Mole Torino-Juventus è il match di punta della sedicesima giornata. I bianconeri arrivano dalla clamorosa sconfitta di Champions con lo Young Boys, ma in campionato conservano un’imbattibilità fatta di 14 vittorie e 1 pareggio. I granata sognano lo sgambetto alla rivale di sempre e sono reduci da 4 risultati utili consecutivi, ma non vincono un derby dal 2015. Difficile che la squadra di Allegri perda due gare di fila, ...

COP26 in Italia - Pecoraro Scanio : “vittoria dei 100.000 firmatari della petizione #Salvailclima” : Successo della petizione, lanciata su Change.org dall’ex Ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, per sostenere la candidatura dell’Italia come Paese ospitante della COP26 nel 2020. Dopo aver superato 100.000 firme in pochi giorni, oggi la vittoria della mobilitazione. Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha ufficializzato a Katowice, dove è attualmente in corso la Cop24, la candidatura del nostro Paese ad ...

Simona Ventura - la vittoria di Walter Nudo al Grande Fratello Vip 2018 a 15 anni dall'Isola dei Famosi (video) : A poche ore dalla vittoria del Grande Fratello Vip 2018 di Walter Nudo, Simona Ventura, sul proprio account Instagram, ha ricordato il trionfo dell'attore, quindici anni fa, all'Isola dei Famosi. Il conduttore di 'Colpo di fulmine', infatti, ha guadagnato il gradino più alto della prima edizione del reality di Rai2 battendo l'agguerrita concorrenza di personaggi del calibro di Adriano Pappalardo, Giada De Blanck, Carmen Russo.prosegui la ...

vittoria - controlli al mercato dei fiori e della frutta : La Polizia di Stato, insieme con l’ASP, l’Ispettorato del Lavoro e la Polizia Municipale di Vittoria, ha effettuato controlli al mercato dei fiori.

Coppa Italia - l’Entella batte il Genoa e vola agli ottavi : i bookies quotano la vittoria dei liguri a 100 : La formazione ligure affronterà negli ottavi di finale la Roma, eliminata nel 2016 dallo Spezia: per questo motivo i bookies quotano la vittoria finale Nel primo derby in gare ufficiali contro il Genoa ha fatto subito il botto. L’Entella ha conquistato la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia superando ai rigori i rossoblù e il pensiero vola subito a un’altra formazione di Serie C che qualche anno fa fece sognare suoi ...

Perché quella dei "gilet gialli" è una vittoria totale (che nessuno si aspettava) : Macron (la cui popolarità è in picchiata) ha deciso: gli aumenti delle tasse sui carburanti sono "annullati". Non solo una...

Il premier francese Edouard Philippe , nel corso del solenne discorso dinanzi alla nazione per placare la rabbia dei Gilet gialli, ha annunciato la sospensione di «tre misure fiscali». Oltre alla moratoria sulle accise del carburante, le «tariffe di elettricità e gas non aumenteranno questo inverno».

Lo ha annunciato il premier francese Edouard Philippe, nel corso del discorso dinanzi alla nazione per placare la rabbia dei gilet gialli

La morte di Sofia Elisabetta a vittoria - la denuncia dei genitori : I genitori della piccola Sofia Elisabetta morta sabato sera a Comiso in attesa di essere trasferita in elisoccorso hanno sporto denuncia

vittoria dei Gilet gialli : il governo sospende l’aumento su carburanti - luce e gas : Oltre alla moratoria sulle accise del carburante, le «tariffe di elettricità e gas non aumenteranno questo inverno», ha annunciato il premier Edouard Phillippe. «Bisognerebbe essere sordi o ciechi per non vedere o sentire» la collera dei francesi...