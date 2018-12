Facebook ha fornito i dati degli utenti a Netflix | Spotify e altri big' '

Così Facebook ha fornito i nostri dati a giganti come Amazon - Microsoft e Netflix : Per anni, Facebook ha dato ad alcune delle più grandi aziende tecnologiche al mondo un accesso privilegiato ai dati personali degli utenti. Una specie di pacchetto all inclusive, dove gli optional erano le informazioni riservate di milioni di persone. Lo rivela un’inchiesta del New York Times, che è entrato in possesso di centinaia di documenti riservati e ha raccolto le testimonianze di alcuni ex dipendenti dell'azienda di Mark ...