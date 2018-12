leggioggi

: Anomalie Dichiarazioni Iva, avvisi in arrivo dal Fisco: ecco cosa fare... - LeggiOggi_it : Anomalie Dichiarazioni Iva, avvisi in arrivo dal Fisco: ecco cosa fare... - infoiteconomia : Dichiarazioni IVA: alert in caso di anomalie - rivistafiscalew : Il contribuente, ricevuta la comunicazione con i dati necessari a verificare la sua situazione, può regolarizzare t… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Inle lettere di avviso firmate Agenzia delle entrate per tutti i casi diriscontrate tra volume d’affari dichiarato e importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti. È stata la stessa Agenzia a dare comunicazione con un provvedimento adottato e diffuso lo scorso 17 dicembre.Lettere da prendere in debita considerazione, perché avvertiranno il contribuente della discrepanza tra le informazioni comunicate e lo esorteranno a correggere il tiro, effettuando eventuali segnalazioni e procedendo con il ravvedimento operoso.Vediamo in modo dettagliato chi si vedrà recapitare le lettere di compliance delpertra spesometro e dichiarazione iva e come ci si dovrà comportare, una volta ricevuto l’avviso.Iva: chi riceverà l’avviso delLe lettere di avviso delle Entrate saranno spedite a tutti i ...