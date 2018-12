Oroscopo di Capodanno | favorito Cancro | Vergine sottotono

Blastingnews

: Comunque l'oroscopo continua a dirmi che a Capodanno mi bacerò con qualcuno. Secondo ha sbagliato segno. - imfulloflove_ : Comunque l'oroscopo continua a dirmi che a Capodanno mi bacerò con qualcuno. Secondo ha sbagliato segno. - ziaagonia : @StalkerArya Già me lo vedo quel simpaticone di Paolo Fox a Capodanno che con la luce negli occhi chiude l’oroscopo… -

(Di martedì 18 dicembre 2018), martedì 1° gennaio 2019, sarà una giornata di rinnovamento in campo sentimentale per la maggior parte dei segni zodiacali, fra cui spicca il super. Non per niente, non saranno contemplati malumori né litigi, anche se qualche screzio, specialmente cone Pesci, potrebbe nascere....