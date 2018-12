Muore Raf Raffaello Murrone ma si pensa a Raf il cantante | la gaffe

Tragico incidente nel bellunese : conducente dell’auto Muore trafitto dal guardrail : Drammatico incidente nel bellunese: un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro il guardrail: proprio la protezione a bordo strada ha trafitto il veicolo e il suo conducente, per cui non c'è stato nulla da fare nonostante un intervento di urgenza che si è però rivelato vano.Continua a leggere

Tragedia a Catania : Raffaele Muore a 17 anni stroncato da un infarto davanti ai compagni di scuola : Il giovane studente Raffaele Barresi, di appena diciassette anni, ha improvvisamente accusato un malore durante la lezione e si è accasciato sul banco: Raffaele è morto stroncato da un infarto davanti ai compagni di classe. A nulla sono servite le manovre rianimatorie dei sanitari giunti in soccorso.Continua a leggere

Muore investita da treno alla stazione di Pontedera - traffico ferroviario bloccato : Pontedera, 25 novembre 2018 - traffico ferroviario bloccato alla stazione di Pontedera nel pomeriggio di domenica 25 novembre a causa di una tragedia sui binari: una persona, sembra una giovane donna, ...

Campione di Thai boxe Muore a 13 anni durante un incontro : ucciso da una raffica di pugni in testa : ... ma sebbene il suo gesto sia ammirevole, l'episodio pone ancora una volta il problema sulla regolamentazione di questo sport nel paese.

Morso da un gatto Muore nel giro di un giorno - è allerta sanitaria : anche graffi o leccate possono essere pericolosi : Viene Morso da un gatto e muore in 24 ore. E’ quanto successo ad un 58enne britannico al ritorno da un viaggio in Marocco. L’animale era probabilmente affetto da rabbia e appena dopo la vicenda il servizio sanitario del Regno Unito ha anche lanciato l’allarme sanitario. Le direttive sono chiare quanto allarmanti: “Chiunque sia stato Morso, graffiato o leccato da un animale in un paese dove sia presente la rabbia, o abbia avuto un contatto ...

Muore nella notte in ospedale l'onorevole Raffaele Baldassarre : Grave lutto nel mondo della politica salentina. nella notte è deceduto in ospedale l’ex Parlamentare Europeo e primo Segretario di Forza Italia Raffaele Baldassarre. Di professione avvocato aveva 62 anni. Il suo nome è indissolubilmente legato all’avvento in politica di Silvio Berlusconi e, ancor prima, alla sua lunga militanza politica alla DC.--Baldassarre ha concorso anche alla carica di Presidente della Provincia di Lecce battuto solo per ...

Cade dall’impalcatura e viene trafitto dal cancello. Muore muratore di 36 anni : Pier Claudio Mangherini, un muratore di 36 anni di Comacchio, è morto ieri dopo essere caduto da un'impalcatura ed essere stato trafitto da un'inferriata.Continua a leggere

Raffica di vento lo spinge sugli scogli : “Sembrava un fantoccio”. Muore appassionato di kitesurf : Mario Deriu, un appassionato di kitesurf di San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini, è morto ieri pomeriggio in mare in seguito a un incidente durante un'uscita in kitesurf. Colpa del fortissimo vento che l'ha sbattuto sugli scogli.Continua a leggere

Maltempo Liguria - violente raffiche di vento : donna Muore nel Savonese : A causa del Maltempo una donna di 88 anni è morta ad Albisola Superiore, in provincia di Savona: la donna sarebbe stata colpita da un oggetto fatto volare dal vento. E’ stata portata all’ospedale di Savona dove è deceduta. Decine gli impianti di illuminazione pubblica caduti in via Garibaldi. Il mare ha raggiunto la passeggiata e l’Aurelia e’ stata chiusa ad Albisola Marina per l’imponente mareggiata alimentata dal ...

Livorno - donna graffiata da un gatto Muore dissanguata : prendeva farmaco anticoagulante : Silvana Masotti, una donna di 88 anni di Vada, in provincia di Livorno, è stata trovata morta dissanguata nel cortile della sua abitazione: a causarne il decesso le ferite inflitte alle sue gambe dai graffi di un gatto di una vicina di casa.Continua a leggere

