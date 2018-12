blogo

: Giulio Berruti rivela: 'Soffro di fibromialgia. Ci convivo da 12 anni' - gossipblogit : Giulio Berruti rivela: 'Soffro di fibromialgia. Ci convivo da 12 anni' - Trendynet1 : Musica Giulio Berruti è malato: “I medici mi hanno preso per pazzo” – - ANNAQuercia : Giulio Berruti rivela: 'Soffro di fibromialgia, per anni sono stato preso per pazzo dai medici' - Il Fatto Quotidia… -

(Di martedì 18 dicembre 2018)Attraverso una serie di Instagram Stories, l'attore, esploso con la fiction Elisa di Rivombrosa, ha dichiarato di soffrire di, con la quale convive da ben dodiciHa dichiaratodi. Mi state scrivendo in tanti, ha detto, e la cosa mi solleva perché persono stato preso per pazzo pure dai medici. Ero convinto di essere tra i pochi ad avere questo disturbo di cui non si conosce la causa, ma siamo tanti. Tenete duro. Dolori muscolari cronici, stanchezza, disturbi del sonno e dell'umore sono solo alcuni tra i problemi che provengono dalla, una patologia che ha colpito molti personaggi del mondo dello showbiz anche a livello internazionale: Lady Gaga per esempio a causa dei forti dolori ha dovuto ritirarsi temporaneamente dalle scene, così come l'attore Morgan Freeman.prosegui la ...