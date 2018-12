Botte e insulti razzisti ai bimbi dell' asilo | arrestata una maestra

ilgiornale

(Di martedì 18 dicembre 2018) Violenze fisiche e verbali, vessazioni e: per tre anni, dal 2015 al 2018, unadi unavrebbe maltrattato i, specialmente quelli di origini straniera. La donna, una 55enne di Imola, è stata messa agli arresti domiciliari con un'ordinanza del Tribunale di Bologna su richiestaa Procura: è accusata di maltrattamenti aggravati,e minacce.L'insegnante, come riporta IlMessaggero, se la prendeva soprattutto con i piccoli stranieri, discriminandoli con epitetie dispregiativi. Riferendosi a una bambina nordafricana, per esempio, laesclamò: "Perché lei non sta ferma, lei butta giù tutto. Anche quando mangia, fa il ballo'Africa,'Africa nera! Il ballo del qua qua!".Dalle registrazioni audio raccolte dagli inquirenti, si sente ancora: "Dal Marocco, dalla Tunisia, dall'Algeria, venite qui a faree idiozie! Se i tuoi genitori ...