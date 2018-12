Alle 20 in diretta con EuroTalk | scopriamo l' ispirato action Lost Paradise in compagnia

DIRETTA/ Gigante parAllelo Alta Badia : ha vinto ancora Marcel Hirscher! L'austriaco precede Favrot - CdM sci - : DIRETTA Gigante parallelo Alta Badia: Marcel Hirscher non conosce avversari e vince ancora sulla pista in cui aveva dominato la domenica.

Atalanta-Lazio La Diretta dAlle 20.30 Inzaghi punta su Correa e Immobile : L'Atalanta vuole dare continuità alla larga vittoria di Udine della scorsa settimana, grazie alla quale è risalita fino al 7° posto, mentre la Lazio cerca i 3 punti per uscire...

LIVE Sci alpino - ParAllelo Alta Badia 2018 in DIRETTA : trionfo di Hirscher - De Aliprandini e Moelgg eliminati agli ottavi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Parallelo dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna a gareggiare sulla Gran Risa dopo il tradizionale gigante di ieri, si preannuncia grande spettacolo in notturna su una delle piste più mitiche del Circo Bianco: 32 atleti prenderanno parte al tabellone a eliminazione DIRETTA, il primo turno si disputerà su manche di andata-ritorno mentre dagli ottavi ...

Alle 20 saremo in diretta in compagnia di Magic : The Gathering Arena : In questi ultimi anni i giochi di carte in ambito videoludico sono soprattutto sinonimo di Hearthstone ma non bisogna sottovalutare un nome storico come quello di Magic The Gathering.Magic The Gathering Arena è l'ultima versione dell'apprezzato gioco di carte a sbarcare nel mondo dei videogiochi e la nostra diretta di questa sera si concentra proprio su questo titolo avvalendosi di un ospite d'eccezione.Alberto "Wochinimen" Naso, trasferitosi in ...

Europa League - i sorteggi La Diretta dAlle 13 Nell'urna Inter - Napoli e Lazio : Inter, Napoli e Lazio. Sono tre le italiane che attendono di sapere il nome della prossima avversaria in Europa League. Inter e Napoli, retrocesse dalla Champions, sono inserite in prima fascia, ...

Serie B Verona-Pescara - probabili formazioni e diretta dAlle 21. Dove vederla in tv : VERONA - Gara ad alta quota tra Verona e Pescara che, al Bentegodi, cercano punti pesanti per la rincorsa alla promozione in Serie A. Gli scaligeri di Grosso vogliono proseguire dopo il successo di ...

Diretta sorteggio Europa League Napoli - Lazio - Inter in tempo reale dAlle 13 : L'appuntamento con l'urna di Nyon è per le 13 . La composizione dei sedicesimi dell' Europa League vedrà tre italiane Interessate: Napoli e Inter , retrocesse dalla Champions, tra le teste di serie, e ...

