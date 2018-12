Mio padre e mio figlio emigrati Sognando il Sud | portano altrove il loro futuro

«Mio padre ucciso da una valvola difettosa. Ma dopo 16 anni siamo ancora senza giustizia» : dopo l'inchiesta sugli Implant Files sono arrivate decine le segnalazioni dei pazienti e delle loro famiglie. Le loro storie in edicola da domenica 16 dicembre Il gigante Medtronic: migliaia di incidenti e maxi-affari in Italia tra corruzione ed evasione " Pacemaker e defibrillatori difettosi: i dispositivi killer che hanno ucciso migliaia di cardiopatici " Esclusivo: ecco il database dei dispositivi killer " Protesi e dispositivi difettosi: ...

The Mule - Alison Eastwood : 'Mio padre Clint? Come un robot - non è umano' : ... avrà nel suo cast anche Alison , la figlia del regista, che ha ora spiegato perché ha deciso di ritornare su un set cinematografico dopo aver detto addio al mondo della recitazione nel 2014. L'...

Matteo Renzi : “Mio padre non ha condanne - deve spendere i soldi del risarcimento” : Matteo Renzi difende il padre dalle accuse di lavoro nero lanciate dalle iene “Le Iene” continuano l’inchiesta sulle presunte irregolarità delle aziende di Tiziano Renzi, il padre dell’ex premier Matteo. “Non ho problemi, non ho avuto nessuna condanna né per lavoro nero né per abusivismo. La gestione non era di mia competenza, bensì dall’amministratore unico. La sentenza sull’Arturo SRL è falsa”. Anche la tensostruttura di Rignano ...

Vasco Rossi : "Mio padre - camionista - morì prima del mio successo. Ma il suo ultimo insegnamento non lo dimentico" : Ha ricordato il padre Giovanni Carlo detto «Carlino», camionista, morto d'infarto nel 1979, prima di poter assistere al successo del figlio. Vasco Rossi, 66 anni, in procinto di ripartire col tour, ha dedicato un post su Instagram al genitore: "È mancato proprio quando ho cominciato. Ne sarebbe stato fiero", ha scritto il cantante sotto la foto d'epoca che lo ritrae con il papà."Giovanni Carlo, "Carlino", Rossi è ...

Vasco Rossi, 66 anni e una vita da rocker, il nome lo deve a suo padre. Camionista, scelse «Vasco» per onorare un compagno detenuto con lui in Germania: «Dopo l'8 settembre i tedeschi lo portarono nel campo ...

È morto Riccardo Giacconi - PreMio Nobel per la Fisica e considerato il padre dell’astronomia a raggi x : Riccardo Giacconi, astrofisico italiano vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 2002, è morto domenica 9 dicembre: aveva 87 anni. Nato a Genova nel 1931, Giacconi nel 1956 si trasferì negli Stati Uniti, dove avrebbe in seguito ottenuto la

Niccolò Centioni de i Cesaroni Mio padre mi gestiva i soldi : L’attore Niccolò Centioni della serie “I Cesaroni”, torna a “Domenica Live” per parlare della sua difficile condizione economica e, stavolta accompagnato in studio dalla madre, punta l’indice contro il padre. Nelle scorse puntate della trasmissione aveva detto di essere ormai lontano dallo spettacolo: è andato in Inghilterra a fare il lavapiatti. Dopo quella dichiarazione, sono stati in molti ad attaccarlo sui social, anche in modo ...

Gf Vip - doccia gelata per Giulia Salemi. Monte : "Passerò la notte con Mio padre e mio fratello" : Manca solo qualche ora alla finalissima del Gf Vip e tutto il pubblico 'muore' dalla voglia di sapere chi sarà il vincitore di questa terza edizione. Ma proprio adesso, Francesco Monte si lascia ...

Gigi Mastrangelo/ 'Quando mi dedicai alla pallavolo - Mio padre non mi parlò per un anno' - Vieni da me - : Luigi Mastrangelo, il gigante della pallavolo italiano, si racconta ai microfoni di Vieni da me: dagli inizi della sua carriera agli straordinari successi.

Corinaldo - la testimonianza di un padre : 'Mio figlio mi ha chiamato : 'Corri - vieni a prendermi'' : "Mio figlio mi ha chiamato, mi ha detto "Corri, vieni e prendermi". Ho subito pensato a una rissa": così il papà di uno dei tanti ragazzi che affollavano la Lanterna Azzurra, la discoteca di Corinaldo ...

Il padre di un sopravvissuto della Lanterna Azzurra : "Mio figlio salvato da un buttafuori nell'inferno di Corinaldo. Voglio rintracciarlo" : Un buttafuori lo ha preso in braccio e tirato fuori dalla calca della discoteca Lanterna Azzura. Un gesto che probabilmente gli ha salvato la vita. È la storia di un 17enne sopravvissuto alla tragedia di Corinaldo, in provincia di Ancona. A raccontare la storia sono i genitori, Samuele Fantucci e Simona Camponi, intervistati dalla giornalista Sara Di Sciulli di Adnkronos."Nostro figlio era lì per un compleanno di 18 anni - spiegano ...

Rudi de "I Cesaroni" è senza una lira : "Colpa di Mio padre" : Scomparso dai radar della televisione dopo aver incarnato per anni uno dei personaggi più amati della serie 'I Cesaroni' adesso è costretto a fare il lavapiatti a Londra e non ha più una lira. Stiamo ...