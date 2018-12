L’Atalanta ora può addirittura sognare la Champions | Zapata stende la Lazio e manda in

sportfair

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Un gol lampo didecide il posticipo della Serie A, tra Atalanta efinisce 1-0: importante vittoria per la squadra di Gasperini L’Atalanta, con la vittoria appena rimediata allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo contro la, vola al sesto posto della classifica di Serie A. La squadra di Gasperini, grazie ad un gol lampo di Duván, si prende il posticipo della sedicesima giornata di campionato e insidia le altre pretendenti ad un posto in un Europa. Ad un punto dallaed a 2 dal Milan, l’Atalanta ora puòun posto inLeague. Per ladi Inzaghi, al contrario, si allunga la sfilza di partite senza vittorie. Dopo 3 pareggi in campionato, è arrivata per i biancocelesti una sconfitta, concretizzatasi nel finale dopo l’annullamento del gol in fuorigioco di Acerbi.L'articolo L’Atalanta ora ...