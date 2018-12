In Italia istruzione e status si ereditano da genitori

Padri e figli - stesso reddito e istruzione : l'Italia delle classi sociali bloccate : ROMA - Diplomato il padre, diplomato il figlio. Laureato il padre, laureato il figlio, e anche il nipote. E quel ch'è peggio, ad alto reddito il padre, e ad alto reddito le generazioni successive. In ...

BankItalia : "In Italia si eredita sempre più istruzione e status" : L'ascensore sociale in Italia non funziona molto, anzi forse si è rotto. Secondo uno studio dei ricercatori della Banca d'Italia, istruzione, reddito da lavoro e ricchezza continuano a ereditarsi da genitori ai figli, con una tendenza tornata in aumento negli ultimi anni e che portano il nostro paese fra quelli con meno mobilità fra generazioni.Le "condizioni di partenza" restano così decisive e largamente preponderanti per ...

L’Italia è il paese occidentale che spende meno in istruzione in rapporto al debito : Lezione all’università Roma Tre. (TIZIANA FABI/AFP/Getty Images) Agli italiani finanziare il debito pubblico costa quanto finanziare l’istruzione e non accade in nessun altro paese dell’occidente. L’impietoso confronto dell’ordine delle priorità arriva da un giovane economista, Claudio Baccianti, che sul suo sito web Italia dati alla mano ha avuto l’intuizione di mettere uno accanto all’altro gli esborsi relativi alle due voci di bilancio ...