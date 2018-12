Il paracadute “artigianale” non si apre | muore 15enne | “La mamma lo incoraggiava a

fanpage

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Un ragazzo di 15 anni è morto in Ucraina dopo essersi lanciato dal tetto di un palazzo di 14 piani con unfatto in casa che non si è aperto. La vittima, Bogdan Firsov, stava realizzando un video da condividere sui social e c’erano tante persone, compresa sua madre, che lono dalla strada.