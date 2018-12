Fine riprese di Che Dio ci Aiuti 5 | su Rai Premium al via le repliche della quarta

optimaitalia

(Di lunedì 17 dicembre 2018)Ledi Che Dio ci5 sono ufficialmente terminate. Lo annuncia Elena Sofia Ricci, che su Instagram ha pubblicato una foto che ritrae la sua Suor Angela nel letto insieme a Nico, interpretato da Gianmarco Saurino. Niente di malizioso tra i due, ma l'attrice romana ha voluto immortalare un momento di relax sul set per annunciare ladelle- e l'inizio di un periodo di lungo riposo."Eccoci qua .... siamo arrivati alladelle!!! Finalmente ci riposeremo un po’.... durante le feste. Buon Natale e buon anno a tutti voi e ... a prestissimo !!!!! Vi aspettiamo con tutto il cuore", ha scritto la Ricci sul suo Instagram.Il debutto di Che Dio ci5 è previsto per il 14 febbraio su Rai1, almeno secondo le prime indiscrezioni. Inoltre, la rete ammiraglia la rilasciato un primo promoquinta stagione in cui appaiono tutti (o quasi) i ...