A Hirscher gigante parallelo Badia : La coppa del mondo uomini passa ora a Saalbach, in Austria, dove mercoledì e giovedì si recuperano lo slalom gigante non disputato a Soelden e lo speciale cancellato in val d'Isere.

Sci alpino - Pagelle Gigante Alta Badia 2019 : Marcel Hirscher fa un altro sport - rimontone di De Aliprandini! : Oggi si è disputato il Gigante dell’Alta Badia, grande classica della Coppa del Mondo di sci alpino. Marcel Hirscher ha trionfato davanti a Thomas Fanara e Alexis Pinturault, Luca De Aliprandini ha concluso in settima posizione. Di seguito le Pagelle degli atleti di punta e degli azzurri impegnati sulla Gran Risa. Marcel Hirscher: 10. Viene semplicemente da un altro Pianeta, un fenomeno assoluto che sta dettando legge in lungo e in largo. ...

Sci alpino – Gigante in Alta Badia : dominio pazzesco di Hirscher - strepitosa rimonta di De Aliprandini : De Aliprandini, mezzo miracolo in Alta Badia: da 28° a settimo con il miglior tempo della seconda manche. Hirscher, dominio pazzesco: vince con 2″53 su Fanara e torna re della Coppa Come in Val d’Isère, anzi molto meglio. Luca De Aliprandini compie un mezzo miracolo sulla Gran Risa e il suo gesto al traguardo la dice lunga su quanto desiderasse una gara del genere. L’azzurro chiude settimo nel Gigante centrando il miglior ...

Sci alpino – Gigante Alta Badia : Hirscher comanda la prima manche - Moelgg migliore azzurro : Super Hirscher nella prima manche del Gigante in Alta Badia. Moelgg è il migliore degli azzurri La Gran Risa si gode le magie di uno dei più grandi campioni della storia dello sci alpino: Marcel Hirscher, vincitore delle ultime sette Coppe del mondo, dà spettacolo in Alta Badia dominando la prima manche del Gigante con 94 centesimi di vantaggio sul secondo, Matts Olsson, e un secondo netto sul terzo, la sorpresa Marc Odermatt, partito ...

