Né rifugiato | né migrante economico Ma Kader ha lo stesso un messaggio per Salvini

agi

: @26052013Lazio71 @BeatoBartoloL @MARIO_DerFriaul Infatti era un rifugiato. Non un migrante economico. Comunque uno… - paolagott62 : @26052013Lazio71 @BeatoBartoloL @MARIO_DerFriaul Infatti era un rifugiato. Non un migrante economico. Comunque uno… - maria_migani : La versione di Antonio Socci è molto interessante. A mio avviso le due posizioni non si escludono. Nella sacra Fami… - carlottibus : Una storia personale universale #journo #rome @UN_Women #migrations @UNHumanRights -

(Di domenica 16 dicembre 2018) A guidare il corteo sotto l’abitazione in cui il sindaco di Riace Mimmo Lucano era agli arresti domiciliari, lo scorso 6 ottobre, c’era un ragazzo con un megafono in mano e la bandiera arrotolata sulla fronte. Intonava “Bella ciao”. Loche l’8 e il 9 dicembre era a Marrakech a rappresentare l’Italia alla due giorni dello Youth Forum organizzato dall’Unicef alla vigilia della Conferenza Intergovernativa sul Global Compact. Lui si chiama Kader Diabate, ha 19 anni e una storia che lo ha portato dalla Costa d’Avorio a Corato, in Puglia, passando attraverso il carcere in Libia e il viaggio sul gommone nel Mediterraneo. “Sono unsognatore”, racconta all'Agi.In che senso sognatore?"Nel senso che sono partito dal mio Paese per la voglia di libertà e di coltivare il sogno di ribellarmi ...