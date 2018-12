Che vi frega delle idee politiche di Anastasio?

ilnapolista

(Di domenica 16 dicembre 2018) Il delirante politically correct Il politically correct sembra giunto anche qui da noi a livelli deliranti. E l’applicazione del fascistometro murgiano appare superata, a pochi giorni dal suo lancio. Nel calcio, qualche tempo fa, scoppiò il caso Di Canio con l’ex calciatore, diventato commentatore televisivo, cacciato da Sky per aver esibito involontariamente – aveva una t shirt che non lo copriva – un vecchio tatuaggio fascista (come se le posizioni dell’ex laziale non fossero note a tutti, a partire dal saluto romano nel derby del 2005).Lo scandalo del giorno è il rapperche ha vinto X Factor. E che, dicono, abbia scelto di non prendere posizione politica, non schierarsi, dibattendosi tra Maradona (anch’esso tatuato sul corpo, sfoderato nella finale, ringraziato) e CasaPound, cui il nostro avrebbe donato un suo like su Facebook. C’è addirittura chi – anche su queste ...