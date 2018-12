Addio a Felice Pulici | portiere scudetto Lazio ' 74

La Lazio dice Addio a Felice Pulici - vinse lo scudetto con il club biancoceleste nella stagione ’73/’74 : La società biancoceleste piange la morte di Pulici , scomparso questa mattina all’età di 72 anni Si è spento questa mattina all’età di 72 anni Felice Pulici , portiere della Lazio che conquistò lo scudetto nella stagione 1973/1974. Pulici ha vestito la maglia biancoceleste per sei anni e nel 1983 ha anche allenato la Primavera, per poi entrare nello staff societario, ricoprendo vari ruoli dirigenziali. (Spr/AdnKronos)L'articolo ...

Salah non pensa all'Addio : 'Liverpool club fantastico - sono felice qui' : In un'intervista concessa al sito ufficiale del Liverpool Momo Salah ha parlato del suo amore per i Reds : ' E' un club fantastico, sono felice di essere qui. Il Liverpool è famoso in tutto il mondo, fin da piccolo ho sentito parlare di questo meraviglioso club. E quando giocavo alla Playstation, il più delle volte, sceglievo il Liverpool'.