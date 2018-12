Plastica | Piemonte | il Consiglio regionale lancia campagna contro l’inquinamento dei mari

meteoweb.eu

: Obiettivo: contribuire a ridurre il consumo di prodotti in plastica e quindi la produzione di rifiuti di questo mat… - quotidianopiem : Obiettivo: contribuire a ridurre il consumo di prodotti in plastica e quindi la produzione di rifiuti di questo mat… - walterottria : #DIVIETODIPLASTICA Il Consiglio regionale del Piemonte lancia la campagna sociale per informare sugli effetti del… - Ed_Vercelli : Orizzonte plastica: l’economia circolare dell’Unione europea L’evento è iniziato con l’intervento della prof.ssa Sp… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) E’ statata daldelin collaborazione con Legambiente ed ERI – European Research Institute lasociale #divietodi: l’obiettivo è contribuire a ridurre il consumo di prodotti ine di conseguenza la produzione di rifiuti di questo materiale. Laprevede una serie di iniziative rivolte ai cittadini, in particolare ai giovani, per informare sulle conseguenze delda plastiche, in particolare da microplastiche, diventato un’emergenza su scala mondiale, e proporre comportamenti responsabili che possano concorrere alla salvaguardia del nostro ecosistema.“Se non si inverte la rotta, nel 2050 l’oceano conterrà piùche pesci; già oggi oltre l’80 per cento dei rifiutini è costituito da. Son dati allarmanti, che non dobbiamo e non possiamo ignorare. Per questo il ...