Coppa del Mondo | Fischnaller vince a Cortina nel PGS

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Engelberg 2018 : Karl Geiger suona la prima battendo Zyla e Huber - Insam fuori nella prima serie : Lungo tutto il 2018 alla Coppa del Mondo di Salto con gli sci è mancato un successo di un atleta tedesco. La maledizione è finita pochi minuti fa a Engelberg, in Svizzera, con il primo successo individuale in carriera di Karl Geiger: il venticinquenne che risiede a Oberstdorf ha trovato un Salto eccezionale nella seconda serie per precedere il polacco Piotr Zyla e l’austriaco Daniel Huber. Tutti i saltatori hanno effettuato la loro ...

Speed skating - Coppa del Mondo Heerenveen 2018 : Francesca Lollobrigida quarta nella mass start - ma comanda la classifica generale! : Seconda giornata di gare della quarta tappa di Coppa del Mondo di Speed skating: ad Heerenveen, in Olanda, si mette in evidenza Francesca Lollobrigida, quarta nella mass start, dove sale al primo posto nella classifica generale, e settima nei 1500, dove fa segnare il nuovo personale. nella mass start femminile Lollobrigida, pur avendo corso i 1500 da poco più di un’ora, riesce con una buona condotta di gara ad accumulare dieci punti negli ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2018 : vince Roman Repilov davanti a Ludwig e Egger - squalificato Kindl - indietro gli italiani : Il russo Roman Repilov si aggiudica la tappa di Lake Placid, Stati Uniti, della Coppa del Mondo di Slittino 2018/19. La sorpresa di giornata, però, è arrivata già al termine della prima discesa. Il dominatore di questa prima fase della Coppa del Mondo, l’austriaco Wolfgang Kindl, infatti, è stato squalificato dopo il controllo del peso della sua slitta. Il limite massimo, infatti, è stato superato, per cui per il 30enne nato a Innsbruck è ...

Bob a 4 - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : tripletta tedesca - Nico Walther precede Friedrich e Lochner : Si riassume in un vero e proprio festival tedesco la prima gara della tappa di Winterberg, in Germania, per la Coppa del Mondo 2018/19 di bob a 4, che sanciva l’esordio della competizione in questa annata. La vittoria, infatti, va ai padroni di casa Nico Walther, Paul Krenz, Alexander Roediger, Eric Franke con il tempo totale di 1:48.61, precedendo il team di Francesco Friedrich, Jannis Baecker, Martin Grothkopp, Alexander Schueller di ...

Sci di fondo - Coppa del mondo : a Davos Pellegrino 2° - vince Klaebo : Weekend di Coppa del mondo di sci di fondo al via, a Davos , Svizzera,: Federico Pellegrino si è arreso solo nel finale al norvegese Johannes Klaebo, chiudendo la sprint a tecnica libera al secondo posto davanti al ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Maria Giulia Confalonieri attardata nell’Omnium dopo due prove - fuori Miriam Vece e Francesco Ceci : Seconda giornata di gare presso il Lee Valley VeloPark di Londra (Inghilterra) per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Nella sessione pomeridiana si sono svolte le prime due prove dell’Omnium femminile, il primo turno e i ripescaggi del Keirin maschile e le qualificazioni, i sedicesimi, gli ottavi e i quarti di finale della Sprint femminile. L’evento più importante per l’Italia era sicuramente ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena : le parole degli azzurri dopo la discesa maschile : Gli azzurri commentano la gara di discesa di Val Gardena di Coppa del Mondo maschile disputata oggi Si parla soprattutto di Marc Gisin e della sua caduta spaventosa al termine della discesa di Val ...

Snowboard - Coppa del Mondo Cortina 2018 : Roland Fischnaller e Nadya Ochner brillano nelle qualificazioni - quattro azzurri alle fasi finali : Saranno quattro gli azzurri che alle 17.00 gareggeranno nelle fasi finali del PGS di Cortina d’Ampezzo, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. In ambito femminile ottiene il pass Nadya Ochner, che dopo la straordinaria vittoria a Carezza, parte subito bene anche qui e timbra il quarto tempo in 1:21.34. L’azzurra agli ottavi affronterà la cinese Ruxin Zang, ma si trova però dalla stessa parte ...

Coppa del Mondo : Pellegrino secondo nella sprint di Davos : Ma il tentativo del campione del Mondo 2017 si è fermato a 39 centesimi dal vincitore , 2'20"83, . Al terzo posto si classificato il francese Baptiste Gros , 2'21"84, .

Classifica Coppa del Mondo biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Fourcade insegue Boe! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

