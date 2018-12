Smoke and Sacrifice | l' acclamato RPG arriva su PS4 ed Xbox One a gennaio

eurogamer

(Di venerdì 14 dicembre 2018)andè un RPG open world pubblicato nel 2018 su PC e Nintendo Switch, il titolo ha ottenuto un grande successo e oggi il publisher Curve Digital ha annunciato con un trailer dedicato che il titolo sarà disponibile su PS4 edOne dal 15Come riporta PlayStation Lifestyle, il titolo mette il giocatore nei panni di Sachi, una donna che (a causa di alcuni eventi legati al sacrificio di suo figlio) è costretta a lasciare il piccolo villaggio dove ha sempre vissuto.andpresneta meccaniche survival con la possibilità di fabbricare oggetti come armi e corazze, per farlo sarà necessario esplorare i vari dungeon e combattere contro terribili creature. Come detto sopra il titolo non è ancora disponibile su PS4 edOne, tuttavia basandoci sul prezzo di listino delle versioni già esistenti possiamo supporre che arriverà sulle nuove console con un ...