Meghan si sentirebbe ' frustrata' | Kate a colloquio dalla regina RUMORS

Blastingnews

(Di venerdì 14 dicembre 2018) La faida traMiddleton eMarkle, dopo essere sconfinata fuori dalle mura di Kensington Palace ed essere finita sui giornali internazionali, ritorna come un boomerang tagliente indietro. Addirittura, all'interno delle stanze dellaElisabetta. Indipendente, neo sposa e in stato interessante, la moglie di Harry non ha mai nascosto il suo spirito indipendente e la sua volontà di non essere seconda a nessuno, neanche alla cognata.Così, adesso, pare che la futura mamma sia non solo in stato interessante, ma anche in stato di apprensione molto forte, sentendosi '' per non poter chiarire e dare autonomamente la sua versione dei fatti alla stampa e sui social. Due caratteri diversi, due approcci completamente differenti, due carriere separate, un excursus sentimentale tra le due duchesse agli antipodi. Una situazione che è sfociata in un rapporto per nulla ...