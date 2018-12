Ecco le banche dei Paesi che hanno ottenuto più liquidità dalla Bce : Il mancato annuncio di Draghi sul lancio di nuove operazioni di prestiti agevolati (Tltro) ha in parte deluso gli operatori che si aspettavano un “regalo di Natale” da parte di Francoforte. Ma il programma potrebbe essere annunciato nei prossimi mesi. E a questo giro potrebbero, oltre alle banche italiane, farvi ampio ricorso anche quelle tedesche...

Ecco come lo spread BTp-Bund potrà costare alle banche oltre un miliardo nel 2019 : In modo subdolo, sotterraneo e indiretto, sono mille i modi con cui il rincaro dello spread tra BTp e Bund sta facendo danni in Italia. La stessa banca per emettere lo stesso tipo di titolo ha dovuto sestuplicare il tasso d’interesse...

Imprese - rate congelate per un anno Ecco il “salvagente” dalle banche : Via libera all’accordo Abi-Confindustria: le aziende dell’area metropolitana potranno chiedere il “congelamento” dei debiti

Dalle promesse al decreto - Ecco cosa c’è (e cosa manca) nelle nuove norme per i risarcimenti ai risparmiatori delle banche : Fondo per i ristori ampliato da 100 milioni a 1,5 miliardi, commissioni arbitrali che diventano dieci Dalle due attuali per gestire le pratiche, platea ampliata anche da chi ha acquistato titoli Dalle banche controllate e non solo Dalle capogruppo. Sono le novità principali previste nella manovra per risarcire i risparmiatori rimasti coinvolti nei...

Banche - Ecco le più solide : Gli stress test hanno dato risultati positivi per le Banche italiane, visto che l'Eba ha promosso tutti i quattro istituti di credito italiani quali Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm e Ubi Banca. ...

Stress test - promosse le banche italiane. Ecco tutte le pagelle : Intesa Sanpaolo, UniCredit, Ubi e BancoBpm superano le prove di Stress di Eba e Bce: anche nello scenario avverso, il capitale delle quattro banche è superiore ai minimi richiesti....

Stress test - Ecco le prime banche italiane che li hanno superati. E la Borsa corre Btp-Piazza Affari - come mettersi al riparo : Intesa Sanpaolo è la prima banca tra le italiane che per la quinta volta si conferma la migliore negli Stress test. Unicredit dovrebbe posizionarsi al secondo posto. Terza Ubi

Banche - Ecco tutte quelle salvate negli ultimi anni : La polemica tra Salvini e Di Maio, riapre il dibattito sull'opportunità di proteggere i risparmi dei cittadini depositati negli istituti di credito

[L'analisi] Interessi alle stelle e banche più povere. Ecco perché la "manovra del popolo" rischia di colare a picco : ...2 per cento, il più basso degli ultimi 40 anni e la Spagna continui a sfoggiare un invidiabile ritmo di crescita dell'economia. Il rischio del contagio, nelle stesse settimane in cui la Bce archivia ...

Banche - la stangata sarà pagata dai clienti. Ecco come : Con la manovra la deduzione di Ires e Irap su svalutazioni e su perdite relative ai crediti, nella misura del 10%, viene differita al 2026..

Banche - una pioggia di miliardi per salvare il governo : Ecco cosa c'è dietro a quei 150 miliardi : ... come ha scritto tante volte anche il ministro Tria nella sua precedente vita da professore, la trasmissione della politica monetaria all'economia reale. La grande liquidità messa in circolo dalla ...