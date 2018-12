Amici | Daniel Piccirillo scherza con il fuoco | disastro in diretta | scorda tutto ma nel

I momenti di sconforto di Giordana - Tish e Daniel nel daytime di Amici del 14 dicembre (video) : Nel daytime di Amici del 14 dicembre abbiamo visto i ragazzi cimentarsi con le lezioni, con le prove per la puntata di sabato e con dei momenti di crisi per diversi motivi. Domani, sabato 15 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano in cui le due squadre, quella di Atene e quella di Sparta, si sfideranno in una sfida a squadre per portare a casa la vittoria e non rischiare l’eliminazione dalla scuola. In questa settimana i ...

Maria De Filippi interviene ad Amici 18 dopo la crisi di Daniel : Amici 18, Daniel in pallone in studio: interviene Maria De Filippi dopo la conferma dei banchi di Alessandro Casillo e di Miguel, oggi durante la puntata di Amici 18 è iniziata la sfida a squadre. La prima coppia ad esibirsi è stata quella formata da Daniel e Giordana, ma qualcosa non ha purtroppo funzionato. Il ragazzo infatti dopo aver intonato solo qualche strofa ha fermato l’esibizione, affermando di aver avuto problemi con ...

Diretta Amici : Daniel è il nuovo allievo : Terzo appuntamento con il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Settimana scorsa ci siamo lasciati con la formazione della classe ancora in sospeso. Solo cinque aspiranti allievi sono riusciti a fare il loro ingresso, stiamo parlando di Giordana, Tish, Miguel, Mameli e Arianna. Ora rimangono sette posti liberi per dodici aspiranti allievi e solo nella puntata di oggi scopriremo quali saranno i nomi definitivi. Per conquistarsi un banco ...

Sandro Mayer morto - Eleonora Daniele sconvolta : la notizia in diretta a Storie Italiane . Il ricordo di Amici e colleghi su twitter : La morte di Sandro Mayer ha lasciato un vuoto tra colleghi e amici che hanno affidato a twitter il loro ricordo . sconvolta Eleonora Daniele in diretta a Storie Italiane appena è venuta a sapere della ...

Amici - il dramma di Daniele Nocchi : 'Sono dislessico e iperattivo. Quando guarda l'orologio...' : Ad Amici 18 di Maria De Filippi , piove l'inattesa confessione del ballerino Daniele Nocchi , che rivela di essere dislessico ed iperattivo . Lo ha confessato durante la prova delle coreografie che i ...

Daniele Nocchi Amici 18 dislessico e iperattivo : “Non riesco a leggere l’orologio” : Amici 2018/2019, la confessione di Daniele Nocchi su dislessia e iperattività Il ballerino Daniele Nocchi è dislessico e iperattivo. Lo ha confessato ad Amici 18 mentre provava le coreografie che i professori gli hanno assegnato. Quest’anno più che mai, i concorrenti raccontato senza problemi della loro vita, senza tenere per sé molti segreti. Daniele ha […] L'articolo Daniele Nocchi Amici 18 dislessico e iperattivo: “Non ...