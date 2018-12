Uomini e donne - colpo di scena : la "scelta" è una ragazza del pubblico | VIDEO : La giovane Roberta, spettatrice del programma, ha ricevuto la proposta di nozze a sorpresa da parte del suo fidanzato. Per...

Uomini e Donne : Andrea Dal Corso punzecchia Teresa Langella : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne lancia una frecciata a Teresa Langella? Andrea Dal Corso, a poche ore dall’inizio della registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne, ha scritto un post su instagram, che ha già fatto parlare i suoi fan. Cosa ha scritto? L’uomo ha riportato una citazione di Oscar Wilde: “Non sai quanti treni ho perso prima di arrivare a capire che il treno sono io…” Una citazione ...

Tina Cipollari choc a Uomini e Donne : “Sono single” : Tina Cipollari scherza a Uomini e Donne e svela chi è il suo preferito Tina Cipollari è single? La bionda opinionista continua a scherzare a Uomini e Donne. Pochi minuti fa ha fatto una serie di apprezzamenti per Andrea Dal Corso, il corteggiatore di Teresa Langella. “Lo sposo perfetto. Se Teresa non ti sceglie io sono single. Ma dove sei stato tutti questi anni!”. Un elogio in piena regola per l’ex protagonista di ...

SCELTA A Uomini E DONNE / Petali rossi e proposta di matrimonio al trono Classico : ecco chi ha scelto! : Scendono i Petali rossi dallo studio di UOMINI e DONNE: tutti pensano alla SCELTA di un tronista ma alla fine sono due spettatori...

Uomini e donne - puntata 13 dicembre 2018 in diretta : [live_placement] Uomini e donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri.prosegui la letturaUomini e donne, puntata 13 dicembre 2018 in diretta pubblicato su Gossipblog.it 13 dicembre 2018 14:44.

Uomini e Donne anticipazioni - la scelta di Lorenzo è vicina : news : anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: la scelta è molto vicina, Claudia o Giulia? Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 13 Dicembre 2018, vediamo Lorenzo baciare Claudia e poi lasciare lo studio per rincorrere Giulia. Ma cosa è accaduto subito dopo?! Ovviamente, la scelta di andare via prima della fine della registrazione […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, la scelta di Lorenzo è vicina: news proviene da Gossip e ...

Gemma Galgani sbotta dopo la lite a Uomini e Donne : “Non sono una…” : Uomini e Donne, Gemma Galgani si difende dalle accuse e sbotta su Instagram Gemma Galgani è una delle dame di punta di Uomini e Donne e come ben si sa la fama presenta anche l’altra faccia della medaglia. L’ex di Giorgio è infatti molte volte attaccata per le sue scelte e anche oggi ha dovuto subire gli insulti dei suoi fan. Un’utente in particolare l’ha fatta molto innervosire, affermando che Gemma fosse diventata ...

Spoiler Uomini e Donne - Lorenzo spiazza tutti : bacia Claudia - Giulia in lacrime : La puntata del trono classico di Uomini e Donne, che andrà in onda questo pomeriggio, giovedì 13 dicembre, sarà una puntata estremamente movimentata. Protagonista indiscusso sarà, come spesso capita, il tronista Lorenzo Riccardi. il ragazzo infatti spiazzerà tutto il pubblico compiendo un gesto inaspettato: scatterà un bacio con la corteggiatrice Claudia e Giulia reagirà in modo sorprendente, scoppiando in lacrime. Lorenzo, dopo aver ripreso ...

Uomini e Donne - Gemma mette a tacere le critiche : “Non mi reputo una diva” : Uomini e Donne, Gemma Galgani mette a tacere le critiche sui social e a chi l’attacca risponde: “Non mi reputo una diva” Gemma Galgani è ormai uno dei personaggi di punta del Trono Over di Uomini e Donne. Questo, ovviamente, ha fatto accrescere la sua popolarità sui social dove, spesso, la dama scambia pareri e commenti con […] L'articolo Uomini e Donne, Gemma mette a tacere le critiche: “Non mi reputo una ...

Uomini e donne - puntata 13 dicembre 2018 : anticipazioni e diretta ore 14.45 : Uomini e donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri.prosegui la letturaUomini e donne, puntata 13 dicembre 2018: anticipazioni e diretta ore 14.45 pubblicato su Gossipblog.it 13 dicembre 2018 11:22.

Uomini e Donne : diretta puntata del 13 dicembre - arriva la proposta di matrimonio : Oggi, 13 dicembre 2018, andrà finalmente in onda il primo appuntamento settimanale del trono classico con i nostri tronisti Teresa, Luigi, Lorenzo, Ivan e Andrea. Tanti saranno i colpi di scena che vedremo oggi e domani, tanto che ci renderanno protagonisti di una proposta di matrimonio. Andiamo a scoprire i dettagli di quello che vedremo durante la puntata....Continua a leggere

Uomini e Donne - trono classico : LUIGI elimina ELISABETTA e bacia ancora SONIA : Continuano le registrazioni del trono classico di Uomini e Donne: scopriamo insieme, grazie al nostro post di anticipazioni, che cosa sta succedendo nel percorso del siciliano LUIGI Mastroianni. Nel corso di un’esterna con Irene Capuano, il ragazzo ha dichiarato di voler trovare un punto di incontro con la sua corteggiatrice ma è rimasto stizzito quando quest’ultima, nonostante i suoi inviti in tal senso, non l’ha abbracciato. ...

Uomini E DONNE / Sossio e Ursula : Foto - arriva la proposta di matrimonio? - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Ancora critiche per Tina Cipollari. L'opinionista si consola col compagno Vincenzo Ferrara

Uomini e Donne oggi : proposta di matrimonio e primo bacio per Lorenzo : oggi Uomini e Donne: richiesta di matrimonio in studio, il bacio tra Lorenzo e Claudia Questo Giovedì pomeriggio, 13 Dicembre 2018, va in onda una nuova puntata del Trono Classico. Ci sono grandi sorprese in serbo per i telespettatori di Uomini e Donne. Per la prima volta in assoluto, una persona del pubblico chiede la […] L'articolo Uomini e Donne oggi: proposta di matrimonio e primo bacio per Lorenzo proviene da Gossip e Tv.