Google Pay: dal 18 dicembre supporterà PostePay Evolution

(Di giovedì 13 dicembre 2018)Anno dopo anno cresce il numero di consumatori, anche in Italia, che si affida a smartphone e sistemi di pagamento elettronici per gestire i propri soldi. Che si tratti di effettuare pagamenti online o pagare in un negozio attraverso lo smartphone, la fiducia riposta in questi servizi digitali continua ad aumentare, come dimostrano le molteplici alternative a disposizione dei consumatori.Tra queste abbiamo già parlato diPay, il digital wallet creato dal colosso di Mountain View che unisce i sistemiWallet e Android Pay. ProprioPay continua ad essere costantemente aggiornato, con l’obiettivo di supportare il maggior numero di carte e sistemi di pagamento. Dopo la conferma, qualche mese fa, della maggiore integrazione con PayPal, è di questi giorni un’altra importante novità. Tra pochi giorniPayanche i pagamenti attraverso ...