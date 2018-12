Sapete qual è la parola più cercata dagli italiani su Google? E’ una ricetta | quella

meteoweb.eu

: RT @Bennydettae: sapete qual è una delle cose che più amo di yoongi? che quando parla della musica gli si illuminano letteralmente gli occh… - _Young_homie : RT @Bennydettae: sapete qual è una delle cose che più amo di yoongi? che quando parla della musica gli si illuminano letteralmente gli occh… - Raffayellow2 : RT @GLucaLucchetti: Sapete qual'è la strategia del governo del cambiamento di @matteosalvinimi e @luigidimaio? Aver preso per il culo mili… - 432wps : @markorusso69 Il problema lo sapete qual'é? Che tra antimperialisti, antimericanitoutcourt, comunisti, girotondini,… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Le tipicità culinarie e la tradizione vincono nelle ricerche internet quando si parla di food e del piacere di stare a tavola. E’ infatti la pastiera napoletana lachiave più digitata nel 2018 in riferimento alla cucina e alimentazione secondo il rapporto “Un anno di ricerche su2018“. Nella top ten ufficializzata dal colosso di Mountain View al secondo posto si piazza il tiramisù, seguito dalla carbonara. La lista dei prodotti e ricette più cercati nei dodici mesi del 2018 vede al quarto posto la colomba pase e al quinto il casatiello. Prodotti esteri iniziano a comparire al sesto posto della graduatoria con il cous cous, all’ottavo posto con la sangria e al nono con sex on the beach, il cocktail alcolico internazionale a base di vodka. Le frittelle di carnevale si sono invece piazzate al settimo posto. Ultimi, tra i più cercati, i ...