Salvini | Sono stufo dei pregiudizi sull' Italia di certi commissari Ue

Lega - Salvini : “Centemero? Non minimizzo. Ma soldi non ci sono”. E su procedura d’infrazione invoca parità di trattamento : “Non minimizzo, chiedo solo che facciano in fretta, stanno cercando milioni di euro” che “non ci sono”, mi auguro “che facciano bene e facciano in fretta, sono assolutamente sereno”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini in conferenza stampa da Gerusalemme rispondendo ai Cinque Stelle che sull’inchiesta sul tesoriere della Lega Giulio Centemero per finanziamento illecito hanno invitato ...

Su Hezbollah scoppia il caso Salvini : "Sono terroristi". Ma il ministero della Difesa attacca : "Le sue parole preoccupano e imbarazzano" : "Chi vuole la pace, sostiene il diritto all'esistenza ed alla sicurezza di Israele. Sono appena stato ai confini nord col Libano, dove i terroristi islamici di Hezbollah scavano tunnel e armano missili per attaccare il baluardo della democrazia in questa regione". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini da Israele."Preoccupazione" e "imbarazzo" in ambienti del ministero della Difesa e del comando italiano ad Unifil a seguito ...

Salvini chiama Hezbollah "terroristi islamici" per la Difesa sono "dichiarazioni preoccupanti" : "Preoccupazione" e "imbarazzo" trapelano da fonti del ministero della Difesa e del comando italiano ad Unifil dopo il post pubblicato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha definito Hezbollah come dei "terroristi islamici". "Non vogliamo alzare nessuna polemica - spiegano le stesse fonti - ma tali dichiarazioni mettono in evidente difficoltà i nostri uomini impegnati proprio a sud ...

Salvini ora vuole comandare : sono al 30% - arriverò a 100... : Il consenso della Lega diventa sempre più solido e distribuito sul territorio. E Matteo Salvini, alla vigilia del viaggio ufficiale in Israele, parlando nella sede della Stampa Estera non si nasconde e si concede una battuta sul suo momento magico. "I dati dicono che non siamo mai stati così forti. Certo tra il 30% e il 100%, mi manca ancora il 70% di italiani da convincere...".Il tono è leggero, senza scivolare nella tracotanza e senza peccare ...

Salvini : favorevole a un referendum sulla Tav - io sono per il sì : Milano, askanews, - Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, apre all'ipotesi di una consultazione popolare sulla base della quale decidere il futuro della Tav Torino-...

Donne e giovani sono gli unici anticorpi al Salvinismo : Le femministe, che sono scese in piazza in massa. Gli studenti. I volontari. Ecco la nuova opposizione, forze extraparlamentari che le esauste formazioni di centrosinistra faticano a riconoscere. E che il governo teme

Salvini apre alle imprese : 'Sono favorevole alla Tav - eviteremo la procedura' : Un proficuo incontro di due ore, dice Salvini, per un 'percorso comune, che parte dal lavoro, stop burocrazia, sviluppo infrastrutture per rilancio dell'economia e del Paese'. Salvini insieme a ...

Altro che pubblicità - le aziende sono terrorizzate dagli spot di Salvini : Roma . Uno fa presto a pensare male. Vuoi vedere che Matteo Salvini si è messo a fare product placement sui social network ? Un ministro dell'Interno che si reinventa come improbabile influencer , una ...

Ancona - strage in discoteca - Salvini : le cause sono cattiveria - stupidità e avidità : Duro e netto il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini riguardo alla tragica morte di 6 persone all'interno di una discoteca di Corinaldo, nei pressi di Ancona, avvenuta la notte scorsa intorno all'una e quaranta. Si trovavano alla 'Lanterna azzurra' in attesa del concerto del cantante milanese Sfera Ebbasta. Nel momento della massima affluenza, in attesa dell'inizio della performance tanto attesa, più di mille giovani si trovavano ...

Accordi&Disaccordi - Salvini su Nove : “Sono antifascista e anticomunista - CasaPound non è il mio modello” : “antifascista e anticomunista, lontano dal modello di CasaPound”. Alla vigilia della manifestazione ‘Prima gli italiani’ di domani in piazza del Popolo a Roma, Matteo Salvini, ospite dell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il programma tv realizzato da Loft Produzioni e condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove, dà un’insolita versione di se stesso. “Cosa pensa del ...

Salvini e Di Maio sono d’accordo - Nel 2019 rivedranno il contratto di governo : I due leader di Lega e M5S hanno fatto sapere di essere d’accordo sulla revisione di alcune parti del contratto di governo Il “tagliando” al contratto di governo? Sì può fare, ma solo dopo il 2019. E’ la risposta che Luigi Di Maio dà a Salvini. Ieri il vicepremier leghista aveva prospettato una revisione degli accordi con i grillini: “Magari quello che abbiamo stabilito a maggio del 2018, a settembre del 2019 va ...

La Anderson attacca Salvini : 'Sono preoccupata per l'Italia' : Pamela Anderson, l'attrice americana divenuta molto celebre negli anni '90 per avere interpretato il personaggio della bagnina C.J. Parker nella fortunata serie televisiva Baywatch, ha bersagliato il ministro dell'Interno Matteo Salvini con una vera e propria raffica di tweet critici, accompagnati da alcune riflessioni sulla politica e sulla società europea. La Anderson ha espresso preoccupazione per il "clima" che si respira nel nostro paese, ...

Il governo si divide sull'Ecotassa sulle auto | Di Maio : "Si farà ma sono escluse le vecchie" | Ma Salvini : "Non ci saranno i voti della Lega" : Di Maio e il sottosegretario del M5s all'Economia, Laura Castelli, confermano l'imposta in Manovra ma non per le automobili già acquistate e in uso: "Si farà, è nel contratto e non tocca le auto vecchie". Ma Salvini non ci sta: "Tutelare l'ambiente ma senza imporre nuove tasse". Il Codacons pronto a scendere in campo.

Pamela Anderson contro Salvini : «Sono preoccupata per l’Italia e per l’Europa» : La statuaria bagnina di Baywatch twitta «Pensieri» per il nostro Paese e attacca il vicepremier: «preoccupata per il ritorno di una nuova forma di fascismo»