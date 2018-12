Grande Fratello Vip | Francesco Monte e Giulia Salemi stanno ufficialmente insieme? Ecco

Pagelle TV della Settimana. Speciale Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi Promossi 9 a Walter Nudo. Eroe di due reality, l’attore a distanza di 15 anni dalla vittoria all’Isola dei Famosi bissa il successo. Se allora il pubblico l’aveva preso a cuore perchè vittima del resto del gruppo, questa volta, invece, sono i suoi modi di fare a conquistare. Quel suo vivere in un mondo tutto suo, rimanendo però un uomo tutto d’un pezzo che piace alle signore over e alle più ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza insieme dopo il Grande Fratello Vip : GF Vip, Stefano Sala e Benedetta Mazza: le ultime novità sulla coppia In bilico al Grande Fratello Vip 3, Stefano Sala e Benedetta Mazza hanno innescato un rapporto giudicato da molti ambiguo. A metà tra amore e amicizia, tra i due gieffini non è scattato il bacio, ma le effusioni reciproche hanno messo in crisi la storia del modello con la bella Dasha. In attesa di scoprire se l’ex gieffino tornerà con la Dereviankina, ieri Stefano Sala ...