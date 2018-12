Dua Lipa ha pubblicato un bellissimo messaggio per i fan in occasione della fine del tour

Dua Lipa in lacrime di gioia dopo aver scoperto di aver ricevuto due nomination ai Grammy Awards : Che tenera <3 The post Dua Lipa in lacrime di gioia dopo aver scoperto di aver ricevuto due nomination ai Grammy Awards appeared first on News Mtv Italia.

Chi è Dua Lipa? - Curiosità - news ed informazioni : Nel 2013 muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a uno spot televisivo della versione britannico di X Factor. View this post on Instagram Clash 102 A post shared by Dua Lipa ,...

Dua Lipa si è esibita a Roma in un'occasione molto importante : ecco il video : Ieri sera

Camila Cabello e Dua Lipa sono le uniche cantanti donne ad ever raggiunto questo incredibile traguardo : Ecco di cosa si tratta

Ermal Meta e Dua Lipa tra gli ospiti del tributo a Scanderberg a Roma il 19 novembre : Sono stati annunciati gli ospiti del tributo a Scanderberg. Tra i nomi degli artisti già ufficiali spicca quello di Ermal Meta, che ha già espresso entusiasmo per la sua imminente partecipazione all'evento al quale sarà presente anche Dua Lipa. Saranno quindi Ermal Meta, Dua Lipa, Olen Cesari, Inva Mula, Kledi Kadiu, Genc Tukiçi, Rame Lahaj, Elhaida Dani, Lorik Cana, Eno Peci e Erza Muqolli a far parte del cast 'Uniti nella Musica e nel ...

Andrea Bocelli e Dua Lipa in If Only : testo e video del nuovo singolo con la versione italiana Qualcosa più dell'oro : Andrea Bocelli e Dua Lipa in If Only: il duetto è il nuovo singolo estratto dall'album Sì del tenore italiano ed è disponibile anche in radio da oggi, venerdì 9 novembre. Andrea Bocelli torna in radio con If Only, il duetto straordinario con Dua Lipa, neo vincitrice degli MTV Europe Music Awards 2018 come Miglior Artista Pop dell'anno. In occasione del duetto con Bocelli, per la prima volta, Dua Lipa ha cantato in italiano cimentandosi con la ...

Dua Lipa ha svelato con chi sta lavorando in studio di registrazione : Nuova musica in arrivo!

Mtv Ema 2018 - Camila Cabello - Dua Lipa - Halsey e le altre bellissime : Agli MTV Ema 2018, il girl power è anche celebrazione gioiosa della sensualità femminile, che sul red carpet sfila con luccichii che ricordano le atmosfere di quegli Anni Ottanta raccontati da film come "Una donna in carriera" e passerelle in cui muovevano le loro prime lunghe falcate quelle che ricordiamo ancora oggi come le supermodelle dei Novanta (Cindy Crawford, Naomi Campbell, etc). Linee decise, spalline importanti, gambe ...

Camila Cabello e Dua Lipa sono diventate super amiche agli MTV EMA : questo gesto lo dimostra : Give me five!

Andrea Bocelli e Dua Lipa : è uscito il video ufficiale di "If Only" : Un video stellare!

"Dua Lipa" è diventato l'album di un'artista femminile più ascoltato su Spotify : Con 4,22 MILIARDI di streaming

Dua Lipa : ascoltala cantare per la prima volta in italiano in "If Only" con Andrea Bocelli : Adoriamo <3

X Factor 2018 : Red Brick Foundation cantano New Rules di Dua Lipa VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. RIASSUNTO DEL QUARTO LIVE X Factor 2018: Red Brick Foundation cantano New Rules I Red Brick Foundation sono arrivati ai Live Show dopo aver conquistato ...

Dua Lipa : ecco la preview di "If Only" - la canzone realizzata insieme ad Andrea Bocelli : Chissà se canterà anche in italiano?