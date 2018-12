Manovra | Conte in Ue con la carta francese Tria insiste | ' Risparmi per deficit'

Conte : 'Questa Manovra è coerente - fondamentale il dialogo con l'Ue' - Tria : 'Si può evitare procedura dinfrazione' : Il ministro dell'Economia ha risposto che non si è parlato solo di investimenti ma "abbiamo discusso della Manovra in generale" e ha confermato che sarà con il premier all'incontro con Jean-Claude ...

Manovra - Conte : in Ue non con libro sogni. Tria : decida la politica : Roma, 11 dic., askanews, - La soluzione tecnica sui numeri della Manovra è pronta. Oggi il governo punta a chiudere il cerchio sui nuovi saldi che derivano dai risparmi della rimodulazione delle due ...

Manovra - Conte : «A Bruxelles non con il libro dei sogni ma con riforme». Tria : possibile evitare procedura Ue : Tria, possibile evitare procedura Ue,spetta a politica Dopo essere stato al fianco del premier durante le comunicazioni in Aula a Montecitorio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha invece ...

Manovra - Conte : 'La Ue sarebbe miope se ci logorasse' - : ll presidente del Consiglio, nelle comunicazioni a Montecitorio, in vista dell'incontro con Juncker: "Non andrò a Bruxelles con libro dei sogni, sbagliato logorare l'azione riformatrice chiesta dai ...

Conte : 'Questa Manovra è coerente - fondamentale il dialogo con l'Ue' : Il presidente del Consiglio ha poi precisato che non andrà a Bruxelles "con il libro dei sogni, ma con lo spettro completo del progetto di riforma del governo: mi confronterò sui numeri, consapevole ...

Manovra - Conte : "Fondamentale dialogo con Ue - più deficit non a cuor leggero" : Il premier Giuseppe Conte riferisce alle Camere prima dell' incontro di domani con il presidente della Commissione Ue, Juncker, per studiare una "correzione" accettabile per Bruxelles

Manovra - Boldrini attacca Conte : “Chi tratta con l’Ue? Dica se Salvini lo ha esautorato”. Pd : “La sua parola non conta nulla” : In Aula alla Camera per l’informativa prima del Consiglio europeo, il premier Giuseppe Conte è stato attaccato sulla Manovra dai banchi della sinistra, da Pd e Leu. “Il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini ha tenuto un comizio dinanzi ai suoi sostenitori ed ha chiesto a loro il mandato a trattare con l’Unione europea. Avevamo capito che fosse lei ad essersi preso l’impegno. Il Parlamento deve sapere se lei è stato ...

Manovra - Conte : a Bruxelles non porterò libro dei sogni ma numeri : Roma, askanews, - "Domani sarò a Bruxelles per vedere Juncker e la Commissione europea: l'interlocuzione con l'Europa in questa fase è fondamentale e in queste settimane non ho mai interrotto i canali ...

Conte : con Ue confronto serrato su Manovra - in gioco nostra missione : Roma, 11 dic., askanews, - 'L'Italia è stata protagonista nei passaggi decisivi nella storia dell'integrazione europea e ha sempre partecipato alla soluzione delle crisi economiche e politiche di ...