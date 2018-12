Le fatture elettroniche | adesso scatta l' obbligo

ilgiornale

: Fatture elettroniche: dal 2019 obbligatorie, ecco gli ostacoli (ancora) da superare - Corriere : Fatture elettroniche: dal 2019 obbligatorie, ecco gli ostacoli (ancora) da superare - AvvMennillo : Fatture elettroniche: dal 2019 obbligatorie, ecco gli ostacoli (ancora) da superare - sudfuturo : FATTURE ELETTRONICHE. SERVE UN RINVIO LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE NON SONO PRONTE. RITARDI SU SOFTWARE E STRUMENTI.… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) La fatturazione elettronica è pronta per il debutto. La misura voluta dal governo potrebbe cambiare radicalmente il rapporto tra privati e Fisco. Una novità che potrebbe rivoluzionare completamente la vita di chi fa impresa. Le associazioni di categoria però si chiedono se le infrastrutture del web presenti in Italia sul territorio siano in grado di supportare un così imponente scambio di dati. "Ci sono tanti elementi - afferma al corriere Massimo Miani, presidente dei commercialisti italiani - che ci preoccupano e che ci inducono a ribadire con forza la nostra richiesta di gradualità nell"introduzione dell"obbligatorietà. L"obbligatorietà, che non ha precedenti in alcun altro Paese del mondo, deve essere attentamente ponderata". per il momento si va verso un congelamento delle sanzioni in vista di un periodo di prova per il 2019.L'in questo momento riguarda soprattutto le ...