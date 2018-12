Bravo Bussetti | la famiglia è meglio dei compiti

ilgiornale

(Di martedì 11 dicembre 2018) Ci sono momenti preziosi fatti di amore, quelli trascorsi con la. La vita quotidiana è frenetica, anche per i figli, e si corre il rischio di trascurare proprio i rapporti per noi più importanti. Non per cattiva volontà. Per stanchezza. Le relazioni con i figli o con il coniuge o con i genitori sono pianticelle verdi da innaffiare ogni giorno, con cura e con calma.Ma capita spesso di non riuscire neppure a vedersi, ognuno perso dentro i fatti suoi. Ci sono momenti preziosi fatti di nulla. Bighellonare in bicicletta per esplorare la città: il fiume, gli argini, i baracchini più lontani. Leggere un romanzo a caso, preso dalla libreria in salotto, e perdersi in fantasticherie. Ascoltare i dischi del fratello maggiore. Ci sono momenti preziosi fatti di amicizia. Le partite di calcio interminabili all'oratorio, i primi baci, per ora solo sognati. L'amicizia è strana. Spesso diventa ...