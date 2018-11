Pattinaggio di figura | Grand Prix Helsinki 2018 | splendida seconda posizione per Charlène

VIDEO Pattinaggio di figura - Grand Prix Helsinki 2018 : riviviamo la rhythm dance di Charlène Guignard e Marco Fabbri - momentaneamente in seconda posizione : Spettacolo puro a Helsinki. La coppia di danzatori formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri ha guadagnato la seconda posizione dopo la rhythm dance della terza tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura. Gli azzurri sono stati protagonisti di un programma straordinario con cui hanno ottenuto il nuovo primato personale di 77.36. Dalla sequenza di twizzles a quella di Tango Romantica (chiamata di livello 4 nella prima parte), ...

Pattinaggio di figura : ad Helsinki terza tappa stagionale di Grand Prix : Pattinaggio di figura in Finlandia, per la terza tappa stagionale di Grand Prix che si disputerà ad Helsinki Tutto pronto ad Helsinki, in Finlandia, per la terza tappa stagionale di Grand Prix. L’Italia torna sul ghiaccio dopo lo splendido esordio di Skate America che ha visto il primo podio in carriera nel circuito internazionale conquistati da Charlène Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), secondi, e l’eccellente quarta ...

Pattinaggio di figura - Grand Prix Helsinki 2018 : Jasmine Tessari e Francesco Fioretti - i danzatori azzurri del futuro al debutto assoluto nel circuito : Nella prossima tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico, in programma ad Helsinki dal 2 al 4 Novembre, assisteremo con piacere a un debutto assoluto, ovvero quello di Jasimine Tessari e Francesco Fioretti, una delle coppie di danza più promettenti del panorama italiano. I pattinatori allenati da Barbara Fusar Poli, insieme dal 2015, si sono distinti fin da subito guadagnando le attenzioni del pubblico in alcune gare ...

Pattinaggio di figura - Grand Prix Helsinki 2018 : Guignard-Fabbri inseguono un nuovo podio e sognano la finale di Vancouver : Parola d’ordine: non perdere la concentrazione. Servirà calma e sangue freddo a Charlène Guignard e Marco Fabbri, pronti a scendere sul ghiaccio della Helsinki Ice Hall per disputare la terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio di figura, in programma nella capitale finlandese questo fine settimana dal 2 al 4 novembre. Dopo aver incantato a Skate America piazzandosi in seconda posizione, i danzatori allenati da ...

Pattinaggio di figura : Charlène Guignard e Marco Fabbri secondi a Skate America : Charlène Guignard e Marco Fabbri secondi a Skate America, bell’exploit della coppia tricolore delle Fiamme Azzurre Un capolavoro italiano firmato da Charlène Guignard e Marco Fabbri. La coppia tricolore delle Fiamme Azzurre a Skate America, nella prima tappa stagionale di Grand Prix, si spinge fin dove ancora non era mai arrivata in carriera: dopo quattro quarti posti arriva infatti il podio tanto atteso nel circuito ...

Pattinaggio di Figura - Matteo Rizzo sfiora il podio a Everett : l’azzurro quarto dopo una splendida prestazione : Il ventenne delle Fiamme azzurre guadagna una posizione rispetto al corto e sfiora il podio nella prima tappa stagionale di Gran Prix. A metà gara fenomenale 2° posto per Guignard-Fabbri, alle prese stasera con il libero Che Italia! Il Pattinaggio di Figura azzurro scalda il ghiaccio di Everett, negli Stati Uniti, dove è in corso la tappa che apre la stagione di Grand Prix. Nella seconda giornata di gare Matteo Rizzo chiude il suo week-end ...

Pattinaggio di figura – Skate America : Matteo Rizzo quinto dopo il corto : Nella prima tappa stagionale di Grand Prix il ventenne delle Fiamme Azzurre, al debutto nel circuito internazionale, si guadagna uno splendido piazzamento da top five a quota 78.09 punti e a soli 9 centesimi dalla quarta posizione Partenza a razzo. L’Italia può sorridere grazie a uno strepitoso Matteo Rizzo, capace nella prima giornata di Skate America – la tappa che ha aperto ad Everett, negli Stati Uniti, la stagione di Grand ...

Pattinaggio di Figura - domani scatta la prima tappa dell’ISU Grand Prix : ecco gli azzurri in gara : L’Italia ad Everett con Matteo Rizzo e la coppia di danza Guignard-Fabbri per il primo appuntamento del circuito internazionale Al via domani ad Everett (Stati Uniti) Skate America, la prima tappa dell’ISU Grand Prix, il più noto e prestigioso circuito internazionale di Pattinaggio di Figura. Italia pronta per una stagione post olimpica che si preannuncia avvincente e ricca di sorprese: saranno Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) ...

Pattinaggio di figura - Grand Prix 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron favoriti assoluti nella danza. Inseguono Hubbel-Donohue e Stepanova-Bukin : Ufficializzato il ritiro dei Campioni Olimpici Tessa Virtue-Scott Moir e il momentaneo stop dei fratelli Maia e Alex Shibutani, le tappe di qualificazione del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura saranno importanti per cercare di individuare le nuove gerarchie della specialità della danza sul ghiaccio. Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, vice Campioni Olimpici e Campioni Mondiali in carica, partono ovviamente con i favori del ...

Pattinaggio di figura – Junior Grand Prix 2018-19 : a Lubiana la 6ª tappa : L’Italia torna da domani sul ghiaccio, in Slovenia, con Lucrezia Beccari, Gabriele Frangipani, Nikolaj Memola e la coppia di danza Righi-Dubrovin In programma da domani a Lubiana, in Slovenia, la sesta tappa di Junior Grand Prix 2018-19. Dopo le prime ottime cinque uscite di Bratislava, Linz, Kaunas, Richmond ed Ostrava, caratterizzate da molteplici piazzamenti da top five e top ten, l’Italia torna sul ghiaccio nel sesto appuntamento ...

Pattinaggio di Figura – Junior Grand Prix - Sara Campanini e Francesco Riva chiudono ottavi ad Ostrava : In Repubblica Ceca la coppia azzurra conquista nella danza un bel piazzamento da top ten a quota 129.58 punti ArRiva un altro bel piazzamento da top ten per l’Italia nel circuito di Junior Grand Prix. La coppia milanese di danza formata da Sara Campanini e Francesco Riva (Agorà Skating Team) ad Ostrava, in Repubblica Ceca, ha ottenuto l’8° posto a quota 129.58 punti, confermando la posizione guadagnata giovedì nella rhythm ...

Pattinaggio di Figura – Junior Grand Prix : la 5ª tappa ad Ostrava : L’Italia torna domani sul ghiaccio del circuito internazionale di categoria con la coppia di danza Campanini-Riva. Il tandem azzurro, impegnato in Repubblica Ceca, aveva colto a inizio mese un gran 5° posto a Linz, in Austria Dopo una settimana di stop riprende domani a Ostrava, in Repubblica Ceca, il calendario di Junior Grand Prix 2018-19. Dopo le buonissime prime quattro tappe con numerosi piazzamenti da top five e top ten, ...

Pattinaggio di Figura – Lombardia Trophy 2018 - tutti i risultati dopo l’ultima giornata di gare : Nella giornata conclusiva della tappa italiana delle Isu Challenger Series la coppia vice campione nazionale si impone nettamente con 193.28 punti. Bene anche Matteo Rizzo che conferma il 4° posto tra gli uomini Si chiude con un grande successo azzurro il week end del Lombardia Trophy 2018 – Memorial Anna Grandolfi, unica tappa tricolore delle Isu Challenger Series. Sul ghiaccio dell’Ice Lab di Bergamo, nella terza e ultima giornata ...