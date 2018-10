Manifesti contro le famiglie Arcobaleno a Torino | la sindaca | «Io registro lo stesso»

vanityfair

«Se è omofoba non è famiglia», la campagna di Arcigay
Nel cartellone arrivato a, ma atteso anche a Roma, Milano e Napoli, ci sono due uomini, dallo sguardo scuro, che spingono un carrello della spesa. Dentro al carrello c'è un bambino che piange. Sul petto ha un codice a barre come fosse un prodotto acquistato. Gli uomini sono identificati come «genitore 1» e «genitore 2» e la scritta dice: «Due uomini non fanno una madre». La campagna, con l'hashtag #Stoputeroinaffitto, è stata lanciata dalle associazioni Pro vita e Generazione famiglia. https://twitter.com/ManifPourTousIt/status/1051764852920868864 L'obiettivo sono le, in particolare quelle in ...