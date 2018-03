"Ogni minuto un bambino muore per malattie legate all'acqua" : "Ogni minuto un bambino muore per malattie legate all'acqua" L'allarme di Save the Children alla vigilia della Giornata mondiale dell'acqua: uno scarso accesso a questa risorsa e a servizi igienico-sanitari adeguati contribuirebbe alla morte di 1 bambino su 5 Parole chiave: ...

Giornata mondiale dell’acqua - Save the Children : Ogni minuto un bambino muore a causa di una patologia legata all’acqua : Tra le principali cause di mortalità infantile vi sono malattie contratte attraverso l’acqua, uno scarso accesso a questa preziosa risorsa e servizi igienico-sanitari inadeguati. A denunciarlo, alla vigilia della Giornata mondiale dell’acqua, è Save the Children. Se a livello globale quasi 1 persona su 3 (2,1 miliardi) non ha accesso ad acqua sicura e 1 su 9 ai servizi igienici[3], infatti, l’acqua contaminata – osserva l’Organizzazione ...

“Non più come state facendo”. Messaggi vocali WhatsApp - si cambia. Il nuovo aggiornamento modifica una delle funzioni più usate. E ne arriva una nuova - di quelle “wow!” - da usare Ogni minuto : WhatsApp non si ferma mai. L’applicazione di Messaggistica istantanea più diffusa del pianeta segna un nuovo passo in avanti e presenta alcuni aggiornamenti. Novità già disponibili e che stanno incontrando il favore degli internauti e di tutti gli appassionati di tecnologia. Più rapido, veloce e decisamente più funzionale. Due, nel dettaglio sono le novità, la prima riguarda i Messaggi vocali per la piattaforma Android. Fino ad oggi per ...

In aumento gli attacchi hacker : Ogni minuto colpiti 500 utenti : Il nuovo pericolo: i malware fileless I malware fileless sono una "new entry" nel mondo dei virus . Si tratta di malware che non hanno bisogno di file per infettare il dispositivo, ma sfruttano falle ...

Ambiente : Ogni minuto si riciclano 10 tonnellate di carta : A bordo del Treno Verde di LegAmbiente, si è tenuto l’evento “Non fermiamo il riciclo della carta” organizzato da Assocarta con il supporto di LegAmbiente Campania e Comieco. L’incontro è stato occasione per raccontare la rinnovabilità del materiale carta e il suo riciclo: dal bio-materiale alla raccolta differenziata, al suo re-impiego per produrre nuova carta. ogni minuto nel nostro Paese, si riciclano 10 tonnellate di carta, un contributo ...

Arresto cardiaco - Ogni minuto è importante : come il defibrillatore può salvare la vita : I brand e prodotti commercializzati comprendono i defibrillatori a marchio HeartSine , gruppo Stryker, , una delle principali aziende di cardio-protezione al mondo per storia e qualità, della quale ...

PyeongChang 2018 : Ogni minuto live su Eurosport - più di 4.000 ore di copertura : Manca ormai pochissimo ai Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018, la via dal 9 febbraio. Tutta la manifestazione sarà trasmessa live da Eurosport, che consentirà agli appassionati di non perdere nemmeno un minuto dell’evento. L’emittente ha deciso di fare le cose in grande e ha predisposto una programmazione all’altezza anche dei più esigenti. Sarà infatti la […] L'articolo PyeongChang 2018: ogni minuto live su ...

