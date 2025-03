Bus caduto nel Po la strage evitata e la morte dell’autista | chi era

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si sono concluse dopo ore le delicate operazioni di recupero del pullman turistico precipitato nel fiume Po nel pomeriggio di martedì 26 marzo, in pieno centro a Torino, nei pressi di piazza Vittorio Veneto. Il mezzo, appartenente alla Di Carlo Tours, è stato sollevato dalle acque con l’ausilio di gru speciali e riportato sulla carreggiata. Tragico il bilancio: è morto Nicola Di Carlo, 64 anni, autista del bus, recuperato vivo ma deceduto poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione.L’uomo, padre di famiglia e volto noto della sua azienda di trasporti, era in servizio per prelevare una scolaresca, ma per ragioni ancora da accertare, il mezzo ha improvvisamente sfondato il parapetto lungo Corso Cairoli, finendo nel fiume davanti agli occhi attoniti di passanti e turisti.Leggi anche: Bus turistico cade nel Po, soccorsi sul postoBus Torino precipitato nel Po: chi era l’autista mortoSecondo le prime testimonianze, l’autobus avrebbe improvvisamente iniziato a muoversi in retromarcia, colpendo tre donne lungo il marciapiede, fortunatamente non in modo grave.