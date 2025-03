Ilgiorno.it - "Fate meno video. Chiamate il 112"

"Le dichiarazioni delle vittime sono state determinanti – ha sottolineato il questore Spina – La sicurezza del resto dev’essere partecipata dai cittadini". Ai quali il numero uno della polizia di Stato non ha lesinato una stoccata: "Anziché riprendere le risse con lo smartphone come ormai d’abitudine è utile facciano una chiamata in più al 112: ci permetterebbero di arrivare per tempo dove serviamo. In cima alle priorità della Questura c’è l’impegno per garantire la sicurezza collettiva con il continuo monitoraggio delle aree cittadine a rischio delinquenza e degrado".