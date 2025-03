Spazionapoli.it - Buone notizie per il Napoli, ora Conte può sorridere: è successo questa sera!

Leggi su Spazionapoli.it

è arrivata un’ottima notizia per ildi Antonio. L’avvenimento risale a pochissimi minuti fa. Sono minuti molto caldi in casa, ancor più dopo quanto accaduto duranteta. La Serie A è ormai ferma per la sosta che lascia spazio alle Nazionali, con quest’ultime impegnate in giro per il mondo. I calciatori azzurri convocati dai rispettivi CT son stati tanti, motivo per il quale Antonioha dovuto lavorare con un gruppo ristretto di uomini. Intanto, però, proprio da un impegno di una Nazionale sono arrivate ottimeper il tecnico salentino.Il Camerun vince ma Anguissa resta in panchina: la notiziaIl CT del Camerun ha deciso di fare un “regalo” ad Antonio. La sosta per le Nazionali è sempre un’incognita importante per i club, i quali assistono a quanto accade nel corso dei vari match.