Ilgiorno.it - Strada provinciale 72. Mezzo milione di euro per la messa in sicurezza

diper sistemare la Sp 72 alle Fornasette, tra Airuno e Olgiate Molgora. Il progetto diindel tratto di ex Statale 36 sarà realizzato con soldi dell’Amministrazione, ente proprietario della. "Accogliamo con favore la volontà della Provincia di Lecco di intervenire per una ulterioreindel fronte della collina che fu oggetto di uno smottamento alcuni anni fa – sono le parole del sindaco di Airuno Gianfranco Lavelli -. Questo intervento favorirà una ulterioreindi quel tratto della Sp 72". La Sp 72 è l’unico collegamento diretto tra il Meratese e il Lecchese. "Con questo intervento finanziato da risorse proprie della Provincia confermiamo la nostra volontà di intervenire lungo la Sp 72 per aumentare il livello di servizio di una infrastruttura fondamentale per la mobilità della zona".