Quotidiano.net - 1932, le ragazze e il calcio. E quell’affronto al Regime

Appuntamento al Teatro Corsini di Barberino di Mugello domenica alle ore 18 per ’Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce’, tratto dal romanzo di Federica Seneghini e Marco Giani, per la regia di Laura Curino e con Federica Fabiani, Rossana Mola e Rita Pelusio. La storia:. Decimo anno dell’era fascista. Fine estate. Sulla panchina di un parco di Milano un gruppo dilancia un’idea, per gioco, quasi per sfida: giocare a. E una sfida lo era veramente al, alla mentalità dominante che vedeva nello sport emblema della virilità fascista. Fondarono il GFC (Gruppo Femminile Calcistico), la prima squadra difemminile italiana. Gli organi federali consentirono loro di allenarsi, ma non pubblicamente. Impose loro restrizioni assurde per preservare le loro ’capacità riproduttive’.