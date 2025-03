Universalmovies.it - Sgt. Rock | Colin Farrell in trattative per il film DC

, volto de Il Pinguino nell’universo DC alternativo di “The Batman“, potrebbe presto dare volto ad un altro personaggio DC.Secondo un articolo del the Hollywood Reporter, infatti, pare che il divo hollywoodiano sarebbe stato contattato da Warner Bros/DC Studios per dare volto al protagonista delDC di prossima produzione incentrato su Sgt., il sergente di ferro della Easy Company che si batte contro i nazisti. La famosa fonte, ovviamente, non ha confermato l’ingaggio di, ma in una nota ha riferito che la trattativa potrebbe potenzialmente spingere la DC Studios ad accelerare i lavori di produzione, e fissare le riprese già questa estate.DC Universe Gli Ultimi Aggiornamentiviene ha esordito come Oswald Oz Cobb – detto il Pinguino – nel cinecomic di successo “The Batman“, successivamente ha ripreso il ruolo nella serie spin-off “The Penguin“.