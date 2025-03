Tpi.it - Malore sul traghetto per la Sicilia: studentessa 19enne muore durante la gita scolastica

Tragediauna: unadi 19 anni è morta in seguito a unaccusato sulche, da Napoli, era diretto a Palermo. La vittima, Aurora Bellini, era originaria di Batignano, in provincia di Grosseto. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza, che frequentava il quarto anno dell’istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, si sarebbe accasciata a terra una volta rientrata nella cabina la notte scorsa. A dare l’allarme sono stati i suoi compagni di classe.Il, che si trovava al largo della costa di Napoli, è stato raggiunto da una motovedetta della Guardia costiera e dal personale del 118 che ha inviato a bordo dell’imbarcazione anche un medico. Tuttavia tutti i tentativi di rianimare lasono risultati vani. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale dove verrà effettuata l’autopsia attraverso la quale si potrà capire meglio che cosa è accaduto.