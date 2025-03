Riminitoday.it - Volley, l’Omag-Mt batte Busto Arsizio in un palasport tutto esaurito e continua a sognare la serie A1

Leggi su Riminitoday.it

Nel secondo turno di ritorno della Pool Promozione-Mt ospita la Futura Giovani. In questa stagione sportiva è la terza sfida fra i due sestetti e la seconda al PalaMarignano, per cui allenatori e giocatrici non hanno nulla da nascondere perché ormai conoscono le rispettive.