Lanazione.it - Valdarno, la conta dei danni. Allagamenti e viabilità i punti critici

Leggi su Lanazione.it

Montelupo Fiorentino (Firenze), 16 marzo 2025 – Comincia ladei(ingenti) causati dal maltempo e dalle esondazioni di venerdì scorso. La terza volta in un anno e mezzo. L’assessora regionale alla Protezione Civile Monia Monni nella serata di venerdì ha detto che l’Empolese era “in forte crisi per il flagello delle piogge“. Oltretutto, non è ancora stata completata ladeidelle precedenti circostanze (autunno 2023 e 2024). Ieri, nonostante un forte fronte temporalesco pomeridiano, c’è stata una tregua: Arno, Pesa, Vincio e gli altri corsi d’acqua sono rientrati nei ranghi. Per fortuna nessun ferito, nessun disperso. Domani riaprono le scuole, anche quelle ‘multitasking’ cioè attrezzate per fronteggiare l’emergenza delle famiglie evacuate, come specificato dal sindaco di Vinci Daniele Vanni.