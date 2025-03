Sport.quotidiano.net - Roma-Cagliari: capitolini a caccia della sesta per riscattare l'Europa, formazioni e orari

15 marzo 2025 – La squadra più in forma del campionato italiano è reduce da un'eliminazione scottante inLeague e vuole ripartire dal campionato. Ilda parte sua non vince da quattro giornate e vuole vestirsi da guastafeste per infliggere aila prima sconfitta dell'anno solare. La partita si giocherà per altro in uno inedito per il campionato italiano: il calcio d'inizio infatti è fissato per le 16 di domenica 16 marzo 2025, un'ora più tardi rispetto all'originale pianificato, a causamaratona diche è organizzata nella Capitale qualche ora primapartita. Come scritto in precedenza isono caduti inLeague, sconfitti a San Mames dall'Athletic Club di Bilbao per 3-1 vedendosi così ribaltato il vantaggio accumulato all'andata.