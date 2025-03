Ilrestodelcarlino.it - "Almeno salvate tutti gli alberi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Si è lavorato tanto per sviluppare la mobilità sostenibile, con tantissime piste ciclabili e poi si vogliono costruire parcheggi multipiano nel centro cittadino, con l’inevitabile risultato di portarci sempre più auto. E’ chiaro che questo è un controsenso. Oltre all’idea di realizzare un multipiano al Carducci, su cui sono contraria, c’è anche quella di ampliare il parcheggio di Villa Marina, con la possibilità di realizzare una nuova struttura. Così non facciamo che incoraggiare i cittadini ad arrivare in centro con le auto, aumentando anche l’inquinamento. E riguardo al nuovo parcheggio del Carducci non dovrebbero essere abbattuti gliche circondano il perimetro. Mi auguro chequesto sia rispettato".