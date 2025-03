Thesocialpost.it - Terremoto in Messico, magnitudo 5: cosa succede

Una scossa didi5.5 ha colpito nella serata di venerdì lo Stato di Oaxaca, nel sud del, generando momenti di apprensione in diverse aree del Paese. A riferirlo sono state le autorità locali e lo United States Geological Survey (USGS), secondo quanto riportato da fonti internazionali.L’epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi della cittadina di San Miguel Achiutla, a una profondità di circa 64 chilometri. Nonostante l’intensità del, non risultano al momento danni a persone o infrastrutture, come confermato dalla presidente messicana Claudia Sheinbaum attraverso un messaggio pubblicato sui social.A Città del, distante centinaia di chilometri dall’epicentro, è comunque entrato in funzione il sistema di allerta sismica, facendo risuonare le sirene e spingendo migliaia di cittadini ad abbandonare temporaneamente le abitazioni e gli uffici per rifugiarsi all’aperto.