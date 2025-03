Gqitalia.it - Quello di Brunori Sas è un live che riconcilia con il mondo

Sas è ancora fresco del terzo posto di Sanremo, ma è già completamente immerso dentro «uno spettacolo con una certa vitalità, in cui mi sono molto emozionato. Momenti intensi e concitati che si alternano a riflessioni più dilatate, ma in cui l'intimità -chitarra e voce - si crea come d'incanto». Otto date, tra cui quella appena avvenuta, a Vigevano, che sanciscono il ritorno dal vivo di Darioa distanza di tre anni dall’ultima avventura nei palazzetti. Nonché la primissima occasione per ascoltareil nuovo album, uscito a San Valentino, insieme ai grandi classici di una carriera lunga più di un quindicennio, in uno show in cui s'intrecciano ricordi di casa, paure, speranze e soprattutto direzioni nuove, che portano a una sua consapevolezza, che si sente tutta dal vivo e chenon ha voluto appesantire di orpelli, quasi a volerla mostrare nella sua pura, cruda e rinfrancante verità.