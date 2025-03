Dailymilan.it - Milan, Sérgio Conceição: vedo una grande voglia di cambiare la stagione e su Gimenez…

Ilvince ancora una volta in rimonta, il tecnicovede unadila, anche da GimenezIlancora una volta vince in rimonta, come successo nella trasferta di Lecce anche contro il Como i rossoneri diriescono a ribaltare lo svantaggio nella ripresa e anche questa volta con i cambi. Ad inizio secondo tempo il tecnico portoghese ha lasciato negli spogliatoi Theo Hernandez e Warren Bondo con gli ingressi di Alex Jimenez e Youssouf Fofana.Unche trova il successo ancora una volta che le giocate di Tijjani Reijnders assist delizioso per il primo goal e goal decisivo per il 2 a 1 finale e Christian Pulisic salito a quota 15 goal stagionali di cui 9 in campionato.in conferenza stampa ha elogiato ladel gruppo, che nonostante le difficoltà (non è facile giocare in un ambiente cosi, con la contestazione della Curva), prova ale sorti di unamolto complicata.