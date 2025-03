Metropolitanmagazine.it - Formula 1, ecco la griglia di partenza del Gp Australia

McLaren che monopolizza la prima fila con Norris e Piastri davanti a tutti nella griglia di partenza del Gp Australia, mentre in seconda Verstappen e Russell. Disastro per la Rossa, con Leclerc ed Hamilton in quarta fila, lontanissimi da quello che si sperava. Nel corso delle prove libere entrambi i piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, si erano lamentati di un bilanciamento non perfetto della SF-25, rispetto a chi come le due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri aveva fatto vedere un potenziale superiore. Problemi di sovrasterzo per le Rosse specialmente nell'ultimo settore del tracciato australiano.

La griglia di partenza del Gp Australia

Prima fila: Lando Norris (McLaren) – Oscar Piastri (McLaren)
Seconda fila: Max Verstappen (Red Bull) – George Russell (Mercedes)
Terza fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – Alexander Albon (Williams)
Quarta fila: Charles Leclerc (Ferrari) – Lewis Hamilton (Ferrari)
Quinta fila: Pierre Gasly (Alpine) – Carlos Sainz (Williams)
Sesta fila: Isaac Hadjar (Racing Bulls) – Fernando Alonso (Aston Martin)
Settima fila: Lance Stroll (Aston Martin) - Jack Doohan (Alpine)
Ottava fila: Gabriel Bortoleto (Stake F1) – Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
Nona fila: Nico Hulkenberg (Stake F1) – Liam Lawson (Red Bull)
Decima fila: Esteban Ocon (Haas) – Oliver Bearman (Haas)

McLaren: prima fila da paura, Ferrari deludenti

Uno-due poteva essere, uno-due è stato.